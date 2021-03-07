На территории Армении есть закрытые автомобильные дороги. Закрыт перевал Варденяц (для большегрузов с прицепом) и дорога Берд-Чамбарак, в Арагацотнской области закрыты дороги, ведущие от высокогорной метеостанции "Амберд" до крепости Амберд и озера Кари лич.

Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения.

Согласно данным, полученным из департамента ЧС МВД Грузии и Центра управления в кризисных ситуациях Северной Осетии МЧС РФ, автодорога Степанцминда-Ларс открыта для всех видов транспорта. С российской стороны здесь скопилось около 520 грузовиков.

Водителям рекомендуется ездить исключительно на автомобилях с зимними шинами.