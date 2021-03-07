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Автодорога Степанцминда-Ларс открыта для всех видов транспорта

Автодорога Степанцминда-Ларс открыта для всех видов транспорта

На  территории Армении есть закрытые  автомобильные дороги. Закрыт  перевал Варденяц (для  большегрузов с прицепом) и дорога Берд-Чамбарак, в Арагацотнской области закрыты   дороги, ведущие от высокогорной метеостанции "Амберд" до крепости Амберд и озера Кари лич. 

Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения.

Согласно данным,  полученным   из департамента ЧС МВД Грузии и   Центра управления в кризисных ситуациях Северной Осетии МЧС РФ, автодорога Степанцминда-Ларс открыта для всех видов транспорта. С российской стороны здесь скопилось около 520 грузовиков.

Водителям рекомендуется  ездить исключительно на автомобилях с зимними шинами.

 


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