COVID-19: в Армении отмечено 422  случая заражения,  130  человек выздоровели,  2 - умерли

По состоянию на 11:00 часов 7 марта, в Армении в цклом подтверждено 174 679 случаев заболевания коронавирусом, 164 784 человека выздоровели и 3221 - умер. На данный момент курс лечения от коронавирусной болезни проходят 5849 пациентов. Всего было проведено 751 240 тестов.

Об этом Арменпресс сообщили в Министерстве здравоохранения Республики Армения.

Согласно источнику, 6 марта был проведен 3361 тест, в результате которых подтвердилось 422 новых случая заболевания коронавирусом. Зарегистрировано 130 случаев выздоровления и 2 случая смерти.

Накануне зарегистрирован 1 случай смерти, когда пациент болел коронавирусной инфекцией, но умер от другого заболевания. Общее количество таких случаев - 825.