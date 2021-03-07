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COVID-19: в Армении отмечено 422  случая заражения,  130  человек выздоровели,  2 - умерли

COVID-19: в Армении отмечено 422  случая заражения,  130  человек выздоровели,  2 - умерли

По состоянию на 11:00 часов 7 марта,  в Армении в цклом подтверждено 174 679 случаев заболевания коронавирусом, 164 784 человека выздоровели и 3221 - умер. На данный момент курс лечения от коронавирусной болезни проходят 5849 пациентов. Всего было проведено 751 240 тестов.

Об этом Арменпресс сообщили  в Министерстве здравоохранения  Республики Армения. 

Согласно источнику, 6 марта был проведен 3361 тест, в результате  которых  подтвердилось 422 новых случая заболевания коронавирусом. Зарегистрировано 130  случаев  выздоровления  и 2 случая смерти.

Накануне зарегистрирован 1 случай смерти, когда пациент  болел коронавирусной инфекцией, но умер от другого заболевания. Общее количество таких случаев - 825.


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