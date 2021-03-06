Лидеры Движения «За спасение Отечества» встретятся с президентом РА 

Представитель Верховного Органа АРФД Ишхан Сагателян сообщил, что президент РА Армен Саргсян обратился к ним по поводу встречи с лидерами Движения «За спасение Отечества».

Как передает Арменпресс, Сагателян напомнил, что их требование очень четко было сформулировано и представлено президенту республики. «У нас еще нет окончательного ответа, у нас крайний срок - до понедельника», - сказал он, предложив обратиться к президенту от имени всех, отметив, что до понедельника президент должен обратиться в Конституционный суд, чтобы объявить о неконституциональности отставки глава Генштаба.

«Президент попросил завтра снова встретиться с лидерами движения», - сказал Сагателян, отметив, что это требование будет передано президенту еще раз и от имени всех.

Он также предложил собравшимся обратиться от их имени и к главе Генштаба Онику Гаспаряну. «Оставаться на своем месте – отныне это наше общее требование к тебе», - сказал Сагателян и призвал Гаспаряна твердо оставаться на своем месте, заверив, что это борьба не за должность, а в защиту армии, борьба за сохранение государственности.

Обращаясь к собравшимся, Сагателян сказал, что в соответствии с принятыми в понедельник решениями, если будет предпринята попытка смещения Оника Гаспаряна, они соберутся во вторник в 17:00, чтобы «определиться с шагами» и действиями, которые необходимо предпринять.

Генеральный штаб Вооруженных сил РА выступил с заявлением, в котором выразил решительный протест против увольнения Тирана Хачатряна с должности первого заместителя начальника Генштаба. В связи со сложившейся ситуацией Вооруженные силы РА потребовали отставки премьер-министра и правительства РА. Премьер-министр РА Никол Пашинян в прямом эфире соцсети Facebook сообщил, что принял решение уволить начальника Генштаба РА Оника Гаспаряна и подготовил соответствующие документы. Никол Пашинян созвал митинг на площади Республики, после которого последовало шествие. А на площади Свободы прошел митинг оппозиции. Затем, начиная с ночи на 26 февраля, представители оппозиции круглосуточно проводят протест на проспекте Баграмяна, установив там палатки.

Тем временем президент РА принял решение направить проект указа об увольнении начальника Генерального штаба ВС РА в канцелярию премьер-министра - с возражениями. В ответ премьер-министр РА Никол Пашинян заявил, что это решение никак не способствует разрешению ситуации. Премьер-министр отметил, что ходатайство об увольнении начальника Генштаба направлено обратно президенту.

Президент республики принял решение не подписывать проект указа. При этом, руководствуясь пунктом 4 части 1 статьи 169 Конституции, Президент Республики обратится в Конституционный Суд с отдельным заявлением - с просьбой решить вопрос о соответствии Закону РА «О статусе военнослужащего и военной службы» от 15 ноября 2017 года

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