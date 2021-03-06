На армяно-азербайджанской линии соприкосновения инцидентов не зарегистрировано. Минобороны 

5 и 6 марта оперативно-тактическая обстановка на всей протяженности армяно-азербайджанской линии соприкосновения на государственной границе РА не изменилась, пограничных инцидентов не зафиксировано.

Об этом Арменпресс сообщили в в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства обороны Республики Армения.

«Согласно информации, полученной из Службы национальной безопасности Республики Армения, на участке Воротан-Давид-Бек межгосударственной автодороги Горис-Капан, находящемся в ведении пограничных войск СНБ, изменений в ситуации не зафиксировано.

Подразделения Вооруженных сил Республики Армения и погранвойск СНБ контролируют обстановку на всем протяжении пограничной полосы и выполняют поставленные задачи», - говорится в сообщении.