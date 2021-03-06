Время в Ереване: 11:07:36,   6 Март

На позициях Физули и Джебраила   обнаружены останки 2 погибших 

На позициях Физули и Джебраила   обнаружены останки 2 погибших 

В результате поисковых операций, проведенных 6 марта в направлении Варанды (Физули) и Джракана (Джебраил), спасателями были обнаружены  останки еще 2 погибших. 

Об этом в беседе с Арменпресс сообщил   начальник управления информации и общественных связей МВД Арцаха Унан Тадевосян. 

«Тела погибших были обнаружены на  позиционных участках боевых действий. Судя по всему, это  тела  участников боев. Личности их будут идентифицированы после судебно-медицинской экспертизы.  Поиски, проведенные 5 марта в южном направлении, результатов не дали», - сказал Тадевосян, добавив, что поиски возобновятся 8 марта.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации