На позициях Физули и Джебраила   обнаружены останки 2 погибших 

В результате поисковых операций, проведенных 6 марта в направлении Варанды (Физули) и Джракана (Джебраил), спасателями были обнаружены останки еще 2 погибших.

Об этом в беседе с Арменпресс сообщил начальник управления информации и общественных связей МВД Арцаха Унан Тадевосян.

«Тела погибших были обнаружены на позиционных участках боевых действий. Судя по всему, это тела участников боев. Личности их будут идентифицированы после судебно-медицинской экспертизы. Поиски, проведенные 5 марта в южном направлении, результатов не дали», - сказал Тадевосян, добавив, что поиски возобновятся 8 марта.