Внеочередные выборы нужно проводить не при действующем правительстве: Вазген Манукян

Во время митинга на одном из главных улиц Еревана – на проспекте Баграмяна, кандидат на пост премьер-министра от Движения «За спасение Отечества» Вазген Манукян заявил, что они терпеливо продолжают борьбу, требуя отставки премьер-министра РА

«Уважаемые граждане, эта Родина не только наша, она и ваша. Если вы хотите присоединиться - присоединяйтесь, хотите сотрудничать - тогда сотрудничайте. Не хотите сотрудничать – создавайте свои организации, принимайте решения. Чем шире будет сетевая борьба, тем быстрее мы достигнем своей цели», - сказал Вазген Манукян.

Он подчеркнул, что должны быть организованы выборы, но только чтобы люди могли проводить настоящие выборы, а это должно происходить не при действующем правительстве. Он напомнил, каков их план: премьер-министр РА уходит, формируется временное правительство, ситуация в стране стабилизируется, только после этого проводятся выборы.

«На этот раз мы должны организовать чистые, прозрачные выборы - и вы должны контролировать друг друга», - сказал Вазген Манукян.

Касаясь процесса отставки главы Генштаба Оника Гаспаряна, Вазген Манукян подчеркнул, что они должны потребовать от президента РА исполнения своих обязанностей.

«Да, мы должны проявлять терпение, но только в меру. Говорят, что народ не имеет права на восстание, но кто это сказал?! Люди должны суметь встать на ноги и сделать то, чего хотят. Собирайтесь, организуйтесь, сотрудничайте друг с другом, и мы победим!», - добавил Вазген Манукян.