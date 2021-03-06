На проспекте Баграмяна стартовал митинг Движения «За спасение Отечества».

В Ереване, на проспекте Баграмяна, перед зданием Национального собрания, стартовал митинг оппозиционной инициативы Движение «За спасение Отечества».

Как передает Арменпресс, слоган митинга — "Нация, армия, победа!"

Член АРФ Дашнакцутюн Гегам Манукян выразил уверенность, что в последние недели их ряды были сильными, здоровыми и по-боевому настроенными. По его словам, присутствие молодежи в их рядах - это сила, это движущая сила. Он подчеркнул, что молодые люди в их рядах – люди преданные, патриотичные, порядочные, любят свою историю. По словам Манукяна, многие из них скромны настолько, что даже не говорят, что воевали на войне. «Мы хотим дать им часть времени сегодняшнего митинга. Фактически, эти ребята и есть те, кто больше всех работает, но меньше говорит, это те, кто закрывает улицы», - сказал Манукян, добавив, что некоторые из них будут сегодня на платформе митинга.

Затем он пригласил на сцену молодого человека - Севака Назаряна, который выступил с речью. «Мы уже 10 дней ведем борьбу на проспекте Баграмяна, днем и ночью, 24 часа в сутки и без какого-либо недовольства», - сказал он, добавив, что они пытаются построить свободную, независимую и единую Армению - Армению своей мечты.

Выступил также председатель Палаты адвокатов Ара Зограбян, который отметил, что находится здесь не как председатель Палаты, а как заинтересованный, бывший военнослужащий и просто как обычный гражданин Республики Армения. Он пришел с акции протеста у здания Минобороны РА, которая прошла в поддержку начальника Генштаба ВС Оника Гаспаряна.

Представители движения уже несколько дней установили палатки на проспекте Баграмяна, напротив зданий Национального собрания и Национальной академии наук, некоторые из них и ночуют там. Причастные к движению стороны и присоединившиеся к нему граждане требуют отставки премьер-министра РА Никола Пашиняна.