Почему был остановлен проект по производству бронетехники в Армении? Подробности от Ваана Керобяна

Министр экономики РА Ваан Керобян заявил, что это он приостановил принятие решения по проекту индустриальной зоны по производству бронетехники в Армении, отметив, что это игнорирует интересы граждан. Армении.

Как передает Арменпресс, Ваан Керобян написал об этом на своей странице в Facebook, сославшись на опубликованное на сайте Lurer.com видео о том, что правительство якобы бездействует и не позволяет канадской STREIT Group создать Военно-промышленную зона в Армении и производить бронетехнику.

«На деле, именно я был тем, кто остановил принятие решения по проекту этой индустриальной зоны, потому что он до смехотворного пренебрегал интересами граждан Армении. Если г-н Товмасян согласен, как говорится в видеоролике, включить в инвестиционные условия «десятки миллионов долларов», объемы производства и суммы, то программа будет представлена на утверждение в правительство через две недели. А если он захочет занять 9 гектаров земли в Ереване за обещание небольшой инвестицию, я буду придерживаться своего мнения, что это не инвестиционная программа, а ограбление граждан РА.

«Мы также предложили заключить эту сделку на их условиях и с налоговыми льготами в другом каком-нибудь месте, кроме Еревана, но совершенно непонятно, зачем им так нужна драгоценная земля Еревана для этой производственной зоны», - написал Керобян, сопроводив это сообщение видеороликом.

В ролике упоминается, что канадская компания STREIT Group, производящая бронетехнику, участвовала в международной выставке вооружений «Армхайтек» в Ереване в 2018 году, благодаря усилиям армянского бизнесмена Артака Товмасяна. Отмечается, что Минобороны заинтересовалось продукцией STREIT Group, компании было предложено наладить производство бронетехники в Армении. Инвесторами выступили директор STREIT Group Герман Гуторов и армянский бизнесмен Артак Товмасян. На видео рассказывается, что 29 августа 2019 года инвестиционная программа была представлена в правительство, создана межведомственная комиссия, но пока результата нет. Отмечается, что в результате реализации программы ожидаются инвестиции в десятки миллионов долларов.