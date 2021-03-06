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Почему был остановлен проект по производству бронетехники в Армении? Подробности от Ваана Керобяна

Почему был остановлен проект по производству бронетехники в Армении? Подробности от Ваана Керобяна

Министр экономики РА Ваан Керобян заявил, что это он приостановил принятие решения по проекту индустриальной зоны по производству бронетехники в Армении, отметив, что это игнорирует интересы граждан. Армении. 

Как передает Арменпресс, Ваан Керобян написал об этом на своей странице в Facebook, сославшись на опубликованное на сайте Lurer.com видео о том, что правительство якобы бездействует и не позволяет канадской STREIT Group создать Военно-промышленную зона   в Армении и производить бронетехнику.  

«На деле,  именно я был тем, кто остановил принятие решения по проекту этой индустриальной зоны, потому что он до смехотворного пренебрегал  интересами граждан Армении. Если г-н Товмасян согласен,  как говорится в видеоролике, включить в инвестиционные условия «десятки миллионов долларов», объемы производства и суммы, то  программа будет представлена на утверждение в правительство через две недели. А если он захочет занять 9 гектаров земли в Ереване за обещание небольшой инвестицию, я буду придерживаться своего мнения, что это не инвестиционная программа, а ограбление граждан РА.  

«Мы также предложили заключить эту сделку на их условиях и с налоговыми льготами в другом каком-нибудь месте, кроме Еревана, но совершенно непонятно,  зачем им  так нужна драгоценная земля Еревана для этой производственной зоны», - написал Керобян,  сопроводив это сообщение видеороликом.    

В ролике упоминается, что канадская компания STREIT Group, производящая бронетехнику, участвовала в международной выставке вооружений «Армхайтек» в Ереване в 2018 году, благодаря усилиям армянского бизнесмена Артака Товмасяна. Отмечается, что Минобороны заинтересовалось продукцией STREIT Group, компании было предложено наладить производство бронетехники в Армении. Инвесторами выступили директор STREIT Group Герман Гуторов и армянский бизнесмен Артак Товмасян. На видео рассказывается, что 29 августа 2019 года инвестиционная программа была представлена в правительство, создана межведомственная комиссия, но пока результата нет. Отмечается, что в результате   реализации  программы ожидаются  инвестиции в десятки миллионов долларов.


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