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Фонд страхования военнослужащих предоставил финансовую компенсацию еще 121 семье

Фонд страхования военнослужащих предоставил финансовую компенсацию еще 121 семье

По решению Фонда "Страхование военнослужащих", финансовое возмещение получила еще 121 семья военнослужащих, погибших после 27 сентября при защите границ Родины.

Как  передает Арменпресс, об этом сообщили из Фонда "Страхование военнослужащих".

"В общей сложности, сумма компенсаций составляет 1862, из которых 1450 —  результате этой (44-дневной Арцахской) войны", - добавили в Фонде.


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