В парламенте Армении состоится обсуждение проекта закона «О без вести пропавших лицах»
Национальное Собрание РА организует обсуждение законопроекта РА «О пропавших без вести».
Об этом Арменпресс стало известно с официального сайта Национального Собрания Республики Армения.
Обсуждение состоится 10 марта в 13:00 часов.
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