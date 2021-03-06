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В парламенте Армении состоится обсуждение проекта закона «О без вести пропавших лицах»

В парламенте Армении состоится обсуждение проекта закона «О без вести пропавших лицах»

 Национальное Собрание РА организует обсуждение законопроекта РА «О пропавших без вести».

Об этом  Арменпресс стало известно  с  официального сайта Национального Собрания Республики Армения.

Обсуждение состоится 10 марта в 13:00 часов.


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