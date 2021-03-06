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COVID-19: в Арцахе стационарное лечение проходят 5 больных

COVID-19: в Арцахе стационарное лечение проходят 5 больных

В результате 35 тестов, проведенных 5 марта в Арцахе, не подтверждено ни одного нового  случая заболевания коронавирусом. 

Об этом Арменпресс  сообщили в  Министерстве здравоохранения Республики Арцах. 

 «В настоящее время 5 инфицированных получают стационарное лечение,    а пациенты с легким течением  коронавирусной болезни  получают амбулаторное лечение на дому. С целью лабораторного выявления коронавируса в Арцахе в 2021 году было обследовано 3438 граждан, и 511 тестов дали положительный результат. 

В целом подтверждено 2395 случаев заболевания коронавирусом. Было проведено 20886 тестов», - сообщили в Минздраве Арцаха, призывая следовать инструкциям, чтобы избежать новых вспышек и побороть коронавирусную инфекцию как можно раньше.


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