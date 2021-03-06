COVID-19: в Арцахе стационарное лечение проходят 5 больных

В результате 35 тестов, проведенных 5 марта в Арцахе, не подтверждено ни одного нового случая заболевания коронавирусом.

Об этом Арменпресс сообщили в Министерстве здравоохранения Республики Арцах.

«В настоящее время 5 инфицированных получают стационарное лечение, а пациенты с легким течением коронавирусной болезни получают амбулаторное лечение на дому. С целью лабораторного выявления коронавируса в Арцахе в 2021 году было обследовано 3438 граждан, и 511 тестов дали положительный результат.

В целом подтверждено 2395 случаев заболевания коронавирусом. Было проведено 20886 тестов», - сообщили в Минздраве Арцаха, призывая следовать инструкциям, чтобы избежать новых вспышек и побороть коронавирусную инфекцию как можно раньше.