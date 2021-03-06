Делегация во главе с министром здравоохранения Армении посетила Арцах

Делегация во главе с министром здравоохранения Республики Армения Анаит Аванесян находится в Арцахе.

Гостей из Еревана в Степанакерте приветствовал министр здравоохранения Арцаха Микаел Айриян.

Об этом Арменпресс сообщили в Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства здравоохранения Республики Армения.

Стороны обсудили вызовы, стоящие перед системой здравоохранения в связи с эпидемией, совместно реализуемые программы, процесс модернизации послевоенной системы здравоохранения Арцаха. Руководители департаментов здравоохранения говорили также о проводимой работе по лечению раненых военнослужащих, гражданского населения, их физической и психологической реабилитации.

Министр Аванесян посетила Степанакертский медицинский центр, затем «Реабилитационный центр им. Кэролайн Кокс» Министерства здравоохранения Республики Арцах. Директор центра Вардан Тадевосян ознакомил Анаит Аванесян с оборудованием учреждения и процессом лечения пациентов. Затем возглавляемую министром делегацию принял государственный министр Республики Арцах, министр финансов Григорий Мартиросян.

На встрече обсуждались вопросы, связанные с реализацией совместных программ в области здравоохранения государств. Мартиросян подчеркнул высокий уровень сотрудничества между Министерствами здравоохранения Республики Арцах и Республики Армения, который особенно проявился во время войны.

В завершение насыщенной повестки дня делегацию из Армении принял президент Арцаха Араик Арутюнян. Он выразил благодарность армянской системе здравоохранения и врачам, которые спасли тысячи жизней во время войны и после нее продолжают бороться за здоровье раненых.