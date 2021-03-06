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Министры ИД Армении и Ирана обсудили вопросы региональной безопасности и стабильности

Министры ИД Армении и Ирана обсудили вопросы региональной безопасности и стабильности

6 марта министр иностранных дел Армении Ара Айвазян провел телефонный разговор с главой МИД Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом.

Об этом Арменпресс сообщили в Управлении  информации и  общественной  дипломатии    Министерства иностранных дел  Республики Армения

Министры иностранных дел обменялись мнениями по вопросам двусторонней повестки дня. Было выражено удовлетворение в связи с динамикой развития отношений, основанных на вековой дружбе, и подтверждена взаимная готовность к его дальнейшему укреплению, в том числе посредством активизации политического диалога на различных уровнях.

Собеседники коснулись вопросов региональной безопасности и стабильности. Обе стороны подчеркнули роль скоординированного сотрудничества в решении новых региональных проблем.


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