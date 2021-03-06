Российские военнослужащие подарили арцахским женщинам цветы к наступающему празднику 8 Марта

При выполнении задач по обеспечению безопасности движения гражданского населения на Лачинском коридоре российские военнослужащие на блокпостах подарили арцахским женщинам цветы, поздравив их с наступающим Международным женским днем.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает Минобороны РФ.

«Российские миротворцы продолжают проводить круглосуточный мониторинг ситуации на 27 блокпостах. Режим прекращения огня сохраняется на всей линии соприкосновения. Российские миротворцы обеспечивают возвращение граждан в места постоянного проживания, передвижение гражданского транспорта, безопасность перевозки продуктов питания и различных грузов по Лачинскому коридору», - заявили в Минобороны.