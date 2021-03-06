Время в Ереване: 11:07:36,   6 Март

Армянка из Украины — победительница музыкального конкурса Golden Talents of Madrid 2021

Армянка из Украины — победительница музыкального конкурса Golden Talents of Madrid 2021

Скрипачка из Украины Каролина Ваноян   стала лауреатом международного музыкального конкурса Golden Talents of Madrid 2021, который ежегодно проводится в Испании.

Как  передает Арменпресс, об этом сообщает AnalitikaUA.net.

Свои музыкальные программы на суд авторитетного жюри представили 1200 участников из 11 стран. В связи с эпидемией конкурс проводился онлайн. Члены жюри наблюдали за программами  участников в течение 10 дней. По окончательным результатам Каролина Ваноян стала лауреатом второй степени.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации