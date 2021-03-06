Армянка из Украины — победительница музыкального конкурса Golden Talents of Madrid 2021

Скрипачка из Украины Каролина Ваноян стала лауреатом международного музыкального конкурса Golden Talents of Madrid 2021, который ежегодно проводится в Испании.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает AnalitikaUA.net.

Свои музыкальные программы на суд авторитетного жюри представили 1200 участников из 11 стран. В связи с эпидемией конкурс проводился онлайн. Члены жюри наблюдали за программами участников в течение 10 дней. По окончательным результатам Каролина Ваноян стала лауреатом второй степени.