Рабочая группа Генпрокуратуры Арцаха получила 28 жалоб от вынужденных переселенцев

Генеральная прокуратура Арцаха подвела итоги работы рабочей группы в феврале 2021 года, созданной с целью изучения заявлений относительно нарушениях прав вынужденных переселенцев.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает Генпрокуратура Арцаха.

«Генеральный прокурор Республики Арцах и руководитель рабочей группы посетили более 200 жителей - вынужденных переселенцев, проживающих в Степанакерте, заслушали их жалобы и поднятые вопросы. Всего было получено 25 устных и 3 письменных жалобы, которые были немедленно отправлены руководителям уполномоченных государственных органов для их разрешения», - сообщили в Генпрокуратуре, добавив, что в ближайшее время планируются визиты к перемещенным лицам, проживающим в региональных общинах Арцаха, результаты которых будут объявлены позже.