В результате крушения украинского автобуса в Польше погибли шесть человек
12:41, 6 Март, 2021
Шесть человек погибли и более 30 получили ранения в результате крушения украинского автобуса на юго-востоке Польши.
Как передает Арменпресс, об этом сообщает Reuters.
Ранее сообщалось, что автобус, в котором находилось 57 человек, ночью упал в яму. Пострадавшие были доставлены в местные больницы, а оставшиеся пассажиры - в местную школу.
Представитель местной службы скорой помощи подтвердил информацию, добавив, что автобус направлялся в Украину.
«Пассажиры в момент аварии в основном спали, большинство из них не пристегнули ремни, поэтому они получили серьезные травмы. В основном это были молодые люди, возвращавшиеся с работы домой», - сказал он.
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