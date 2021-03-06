В результате крушения украинского автобуса в Польше погибли шесть человек

Шесть человек погибли и более 30 получили ранения в результате крушения украинского автобуса на юго-востоке Польши.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает Reuters.

Ранее сообщалось, что автобус, в котором находилось 57 человек, ночью упал в яму. Пострадавшие были доставлены в местные больницы, а оставшиеся пассажиры - в местную школу.

Представитель местной службы скорой помощи подтвердил информацию, добавив, что автобус направлялся в Украину.

«Пассажиры в момент аварии в основном спали, большинство из них не пристегнули ремни, поэтому они получили серьезные травмы. В основном это были молодые люди, возвращавшиеся с работы домой», - сказал он.