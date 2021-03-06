Историческая встреча Папы Римского Франциска с высшим шиитским священнослужителем Ирака

Папа Римский Франциск провел в священном городе Ирака Наджафе историческую встречу с верховным священнослужителем шиитского ислама Ирака - аятоллой Али аль-Систани, выступив с решительным призывом к сосуществованию в стране, разделенной межконфессиональным насилием.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает Reuters.

Папа впервые встретился со столь высокопоставленным шиитским священнослужителем.

После 55-минутной встречи с Систани Папа Франциск направился к руинам древнего Ура на юге Ирака, известного как место рождения Авраама. Ожидается выступление Понтифика на межконфессиональном собрании