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Историческая встреча Папы Римского Франциска с высшим шиитским священнослужителем Ирака

Историческая встреча Папы Римского Франциска с высшим шиитским священнослужителем Ирака

Папа Римский Франциск провел в священном городе Ирака Наджафе  историческую встречу с верховным   священнослужителем шиитского ислама Ирака - аятоллой Али аль-Систани, выступив с решительным призывом к сосуществованию в стране, разделенной межконфессиональным насилием.  

Как  передает Арменпресс, об этом сообщает Reuters.

Папа впервые встретился со столь высокопоставленным шиитским священнослужителем.

После 55-минутной встречи с Систани Папа Франциск направился к руинам древнего Ура на юге Ирака, известного как место рождения Авраама.  Ожидается  выступление  Понтифика  на межконфессиональном собрании


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