Признать Геноцид армян и быть активнее в вопросе возвращения армянских пленных. Призыв Менендеса

Глава комитета сената США по международным отношениям Боб Менендес призывает администрацию президента Байдена присоединиться к Конгрессу в вопросе признания Геноцида армян, равно как и добиваться освобождения армянских пленных, незаконно удерживаемых руководством Азербайджана.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает Армянский национальный комитет Америки.

«Я питаю надежду, что президент сохранит свое обязательство признать Геноцид армян. Сенат США единогласно принял его, и я горжусь, что способствовал этому в прошлом году. Палата представителей также приняла это. Пора президенту США сделать то, что сделала остальная часть Конгресса, как представитель американского народа, признав Геноцид армян», - сказал сенатор.

Отмечается, что Менендес обращается к коллегам из Сената с призывом присоединиться к нему и отправить совместное письмо президенту Байдену, призывая его должным образом представить Геноцид армян в заявлении 24 апреля. Сенатор также продолжает призывать Соединенные Штаты к более активным действиям в Минской группе ОБСЕ, в том числе и в вопросе освобождения армянских военнопленных и гражданских лиц, незаконно содержащихся в Азербайджане.

«Будь то признание Геноцида армян или освобождение армянских военнопленных, сенатор Менендес - принципиальный, сильный и стойкий защитник, эффективно продвигающий как интересы США, так и американские ценности», - заявила член Комитета Ай Дата Ани Чагласян.