В разных районах Гегаркуникской области будут открыты TUMO Box-ы

Губернатор Гегаркуника Гнел Саносян принял директора творческого информационного центра ТУМО Мари Лу Папазян и представителей центра.

Как передает Арменпресс, об этом Гнел Саносян написал на своей странице в Facebook.

«В ходе встречи гости представили программу расширения творческого информационного центра ТУМО. Основной целью встречи было решить вопрос о размещении более 10 TUMO Box. В населенных пунктах района планируется открыть боксы, которые будут доступны школьникам из соседних поселков. Ожидается сотрудничество и по ряду других направлений.

Мной одобрен компонент представленной программы, который предусматривает установку центра «Тумо» и боксов, исходя из численности населения, а также учеников и студентов, возможностей дорожного сообщения и других благоприятных факторов.

Я рад, что наши встречи, обсуждения и совместная работа, проведенная несколько месяцев назад, уже дали положительные результаты. Я считаю важными те общины, где образование доступно школьникам и из приграничных общин. Также постараемся привлечь благотворителей к определенным вопросам создания центра и TUMO Box. Администрация Гегаркуникской области и общины региона готовы поддержать программу, чтобы остальные боксы в регионе были построены и задействованы в короткие сроки.

По словам Мари Лу Папазян, 2-3 TUMO Box будут установлены в общинах, выбранных по обоюдному согласию и в зависимости от количества студентов. Центр TUMO и TUMO Box-ы будут оснащены современными техническими средствами и обеспечены специализированным преподавательским составом.

По состоянию на 5 марта, в Гегаркуникской области действует TUMO Box Гаварского творческого центра, очередной бокс откроется в Севане», - написал Саносян.