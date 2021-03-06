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В разных районах Гегаркуникской области будут открыты TUMO Box-ы

В разных районах Гегаркуникской области будут открыты TUMO Box-ы

Губернатор Гегаркуника Гнел Саносян принял директора творческого информационного центра ТУМО Мари Лу Папазян и представителей центра. 

Как  передает Арменпресс, об этом Гнел Саносян написал на своей странице в Facebook.

«В ходе встречи гости представили программу расширения творческого информационного центра ТУМО. Основной целью встречи было решить вопрос о размещении   более 10  TUMO Box. В населенных пунктах района планируется открыть   боксы, которые будут доступны школьникам из соседних поселков. Ожидается сотрудничество и по ряду других направлений. 

Мной одобрен компонент представленной программы, который предусматривает установку центра «Тумо» и боксов, исходя из численности населения, а также учеников и студентов, возможностей дорожного сообщения и других благоприятных факторов.

Я рад, что наши встречи, обсуждения и совместная работа, проведенная несколько месяцев назад, уже дали положительные результаты. Я считаю важными те общины, где образование доступно школьникам и из приграничных общин. Также  постараемся привлечь благотворителей к определенным вопросам создания центра и TUMO Box. Администрация Гегаркуникской области и  общины региона готовы поддержать программу, чтобы остальные боксы  в  регионе были построены и задействованы в короткие сроки. 

По словам Мари Лу Папазян, 2-3 TUMO Box будут установлены в общинах, выбранных по обоюдному согласию и в зависимости от количества студентов. Центр TUMO  и TUMO Box-ы будут оснащены современными техническими средствами и обеспечены специализированным преподавательским составом.

По состоянию на 5 марта, в Гегаркуникской области  действует TUMO Box  Гаварского творческого центра,  очередной бокс откроется в Севане», - написал Саносян.


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