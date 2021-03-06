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COVID-19: в Армении подтверждено 508 новых случаев, выздоровел 191 человек

COVID-19: в Армении подтверждено 508 новых случаев, выздоровел 191 человек

По состоянию на 11:00 часов 6 марта,  всего в Армении подтверждено 174 257 случаев заболевания коронавирусом:   164 654человек  вылечились и 3219 умерли. 

Как  передает Арменпресс, Минздрав Армении сообщает, что в настоящее время фактически лечение от коронавируса получают 5 560 пациентов. Всего проведено 747 879 тестов. 

6 марта было проведено 3016 тестирований, подтвердивших 508 новых случаев заболевания. Выздоровел 191 человек, зарегистрировано 4 случая смерти.

Накануне было зарегистрировано 2 случая смерти, когда пациенты  болели коронавирусной инфекцией, но смерть наступила от другого заболевания. Общее количество таких случаев - 824.


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