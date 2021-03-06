COVID-19: в Армении подтверждено 508 новых случаев, выздоровел 191 человек

По состоянию на 11:00 часов 6 марта, всего в Армении подтверждено 174 257 случаев заболевания коронавирусом: 164 654человек вылечились и 3219 умерли.

Как передает Арменпресс, Минздрав Армении сообщает, что в настоящее время фактически лечение от коронавируса получают 5 560 пациентов. Всего проведено 747 879 тестов.

6 марта было проведено 3016 тестирований, подтвердивших 508 новых случаев заболевания. Выздоровел 191 человек, зарегистрировано 4 случая смерти.

Накануне было зарегистрировано 2 случая смерти, когда пациенты болели коронавирусной инфекцией, но смерть наступила от другого заболевания. Общее количество таких случаев - 824.