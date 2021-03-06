Время в Ереване: 11:07:36,   6 Март

Пожар в одном из домов в Гюмри — есть жертва

Пожар в одном из домов в Гюмри — есть жертва

6-го марта   в 05:51 часов   в  Ширакское управление  Национального  центра   кризисного управления Спасательной службы МЧС Республики Армения поступил сигнал о том, что  в  одном из домов по ул.Сундукяна   в  Гюмри вспыхнул пожар, есть пострадавший, необходима  помощь спасателей.  

Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения. 

На место выехали 2  боевых расчета  пожарно-спасательного отряда Спасательной  службы  МЧС РА.

Пожар был купирован в 06:10 часов, потушен в 06:18. Сгорела домашняя утварь в  коридоре, в  кресле  обнаружен труп гражданина Г.Г. (1948 г/р).


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации