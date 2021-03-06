Пожар в одном из домов в Гюмри — есть жертва

6-го марта в 05:51 часов в Ширакское управление Национального центра кризисного управления Спасательной службы МЧС Республики Армения поступил сигнал о том, что в одном из домов по ул.Сундукяна в Гюмри вспыхнул пожар, есть пострадавший, необходима помощь спасателей.

Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения.

На место выехали 2 боевых расчета пожарно-спасательного отряда Спасательной службы МЧС РА.

Пожар был купирован в 06:10 часов, потушен в 06:18. Сгорела домашняя утварь в коридоре, в кресле обнаружен труп гражданина Г.Г. (1948 г/р).