МЧС Армении сообщает, что на территории Армении есть закрытые автомобильные дороги.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, в Арагацотнской области закрыты дороги, ведущие от высокогорной метеостанции "Амберд" до крепости Амберд и озера Кари лич.

Труднопроходимы перевал Варденяц (для большегрузов с прицепом) и дорога Шурнух-Капан Сюникской области.

На автодорогах Сюникской области местами гололед.

О Ларсе

Согласно данным, полученным из департамента ЧС МВД Грузии и Центра управления в кризисных ситуациях Северной Осетии МЧС РФ, автодорога Степанцминда-Ларс открыта для всех видов транспорта. С российской стороны здесь скопилось около 600 грузовиков.

Водителям рекомендуется ездить исключительно на автомобилях с зимними шинами.