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На территории Армении есть закрытые автомобильные дороги

На территории Армении есть закрытые автомобильные дороги

МЧС Армении сообщает, что на  территории Армении есть закрытые  автомобильные дороги.

Как  сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, в Арагацотнской области закрыты   дороги, ведущие от высокогорной метеостанции "Амберд" до крепости Амберд и озера Кари лич.

Труднопроходимы перевал Варденяц (для  большегрузов с прицепом) и дорога Шурнух-Капан Сюникской области.

  На автодорогах Сюникской области   местами гололед. 

 О Ларсе

Согласно данным,  полученным   из департамента ЧС МВД Грузии и   Центра управления в кризисных ситуациях Северной Осетии МЧС РФ, автодорога Степанцминда-Ларс открыта для всех видов транспорта. С российской стороны здесь скопилось около 600 грузовиков.

Водителям рекомендуется  ездить исключительно на автомобилях с зимними шинами.


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