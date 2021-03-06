Цены на цветные металлы - 05-03-21

ЛОНДОН, 6 МАРТА, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 5 марта были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий снизилась на 1.34% и составила 2177.50 долларов США, цена на медь снизилась на 5.10% и составила 8757.00 долларов США, цена на свинец снизилась на 1.10% и составила 2032.00 долларов США, цена на никель снизилась на 9.37% и составила 16191.00 долларов США, цена на олово снизилась на 2.99% и составила 23700.00 долларов США, цена на цинк снизилась на 1.99% и составила 2751.50 долларов США, цена на молибден снизилась на 0.80% и составила 27117.00 долларов США, цена на кобальт не изменилась и составила 52610.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.