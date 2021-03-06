"Айастани Анрапетутюн". Азербайджан передает Турции и свои ВС

Начались очередные совместные учения вооруженных сил Турции и Азербайджана — уже третьи за последние 10 месяцев. За первыми учениями последовала совместная агрессия двух государств против Республики Арцах, которая сопровождалась многочисленными военными преступлениями. Основной целью этих учений было приведение вооруженных сил Азербайджана в соответствие с турецкими стандартами.

«Мы продолжаем сотрудничать с Азербайджаном на основе принципа «Одна нация — два государства», - говорится в заявлении министерства обороны Турции в Twitter. Сегодня Турция проводит тюркизацию азербайджанской армии. Во время Арцахской войны она началась с удаления из армии этой страны высокопоставленных офицеров с российским образованием - по разным причинам, а сегодня происходит процесс военно-тактической идентификации с помощью командно-тактических учений».

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