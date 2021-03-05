Fitch Ratings вернуло Еревану рейтинг «B+» с «Позитивным» прогнозом

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings изменило прогноз по долгосрочным рейтингам дефолта эмитента («РДЭ») города Еревана в иностранной и национальной валюте на «Позитивный» и рейтинги на уровне «B+». Как сообщает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написал пресс-секретарь мэра Еревана Акоп Карапетян.

Рейтинги отражают автономный кредитный профиль (SCP) Еревана на уровне «bb-», который является результатом сочетания «уязвимого» профиля риска и оценки устойчивости долга «aaa». РДЭ ограничены суверенным рейтингом Армении на уровне «B +»/«Стабильный».

Перспективы роста ограничены слабой экономической средой и сбоями, вызванными пандемией коронавируса. По оценкам Fitch, ВВП Армении сократится на 6,2% в 2020 г. до восстановления на 3,2% в 2021 г.

Отмечается, что Ереван осмотрительно контролирует расходы, в результате чего динамика расходов тесно связана с доходами. Обязанности города остаются относительно стабильными в течение всего экономического цикла. Самой крупной статьей расходов является образование, на которое в 2019 году пришлось 42% общих расходов. За ним следует сектор коммунальных услуг, на который пришлось еще 22% расходов. Большая часть расходов финансируется за счет трансфертов из центрального бюджета, что ставит бюджетную политику города в зависимость от решений центрального правительства.