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Ватикан признал важную роль России в разрешении нагорно-карабахского конфликта

Ватикан признал важную роль России в разрешении нагорно-карабахского конфликта

Ватикан признает важную роль России в поиске выхода из нагорно-карабахского конфликта. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом заявил секретарь по отношениям с зарубежными государствами Ватикана Пол Ричард Галлахер.

"Россия сыграла важную роль в разрешении нагорно-карабахского конфликта", - сказал глава ватиканской дипломатии.

Галлахер отметил, что в Ватикане, в частности, хотели бы видеть больший прогресс в разрешении "замороженных конфликтов" в зонах на постсоветском пространстве. Кроме того, по словам главы ватиканской дипломатии, в Риме хотели бы, чтобы в Сирии "многие [внешние] игроки снизили свое присутствие".


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