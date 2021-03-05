Палата адвокатов призывает президента обратиться к КС по вопросу начальника Генштаба ВС

Совет Палаты адвокатов Республики Армения призывает президента Республики Армения Армена Саркисяна обратиться в Конституционный суд Республики Армения с требованием признать неконституционным предложение премьер-министра об освобождении от должности начальника Генштаба Вооруженных сил. Как передает Арменпресс, об этом сообщает служба по связям с общественностью Палаты адвокатов.

«Этим шагом президент создаст культуру решения споров между конституционными органами в Конституционном суде», - говорится в заявлении.