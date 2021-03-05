Газета «Республика Армения» порадует своих ​​читателей своим новым сайтом и контентом

Русскоязычная газета «Республика Армения» вступает в новый этап развития с обновленным сайтом. Как сообщает Арменпресс, 5 марта в ереванском Музее русского искусства состоялась презентация нового сайта газеты.

В своей речи директор государственного информационного агентства «Арменпресс» Арам Ананян отметил, что цель - предпринять меры против мировой тенденции постоянного сокращения печатных СМИ.

«Мы не верим в конец эпохи печатных СМИ, а наоборот, верим, что только обеспечив место на всех возможных площадках, мы сможем иметь презентабельную газету, которая предстанет перед своим читателям в новом образе и с новым содержанием. Думаю, нам удалось добиться своей цели. Нас ожидают новые вехи, нас ожидает совершенно иное развитие, так как мы дополняем то, что есть на бумажном носителе, носителем совершенно другим. Отраден тот факт, что это один из единичных случаев обновления русскоязычной газеты на постсоветском пространстве, что очень важно для нас, потому что этим мы открывает новые горизонты для себя и для наших читателей. Нас интересует, чтобы много читали и узнавали об Армении», - сказал Арам Ананян.

По его словам, новый сайт газеты «Республика Армения» также является уникальным мостом дружбы между Арменией и Россией.

«Веб-сайт дает возможность понять все важные интеграционные процессы, через которые мы все движемся», - сказал директор государственного информационного агентства, поблагодарив всех партнеров за их работу.

Выразив благодарность авторам инициативы, главный редактор газеты «Республика Армения» Елена Курдиян назвала директора государственного информационного агентства «Арменпресс» Арама Ананяна движущей силой этой инициативы.

«Сейчас сайт выглядит вполне презентабельно. Весь наш коллектив будет вдохновлен новых сайтом, и будем радовать наших читателей контентом, который будет отвечать их потребностям», - сказала главный редактор.

Государственное информационное агентство «Арменпресс» выражает особую благодарность Музею русского искусства за поддержку в организации презентации.