Эрдоган и Меркель обсудили Сирию и Ливию

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел в пятницу в режиме видеоконференции беседу с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Как передает Арменпресс со ссылкой на агентство «Анадолу», об этом сообщает управление по связям администрации президента Турции.

Лидеры двух стран обсудили двусторонние отношения и региональные вопросы.

Президент Турции отметил значимость финансовой и технической помощи ЕС в вопросе добровольного возвращения беженцев в Сирию. «Турция на сегодня является единственной страной, которая на деле защищает и оказывает помощь миллионам сирийцев», - сказал Эрдоган, подчеркнув значимость «эффективного» продолжения политического процесса в Сирии.

Эрдоган назвал приоритетным вопросом скорейшее утверждения в парламенте Ливии нового состава правительства северо-африканской страны.