Азиатские индексы - 05-03-21
ТОКИО, 5 МАРТА, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 5 марта на азиатских фондовых биржах:
Индекс NIKKEI в Японии снизился на 0.23% и составил 28864.32 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 0.61% и составил 1896.18 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 0.04% и составил 3501.99 пункта, а HANG SENG снизился на 0.47% и составил 29098.29 пункта.
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