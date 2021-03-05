Азиатские индексы - 05-03-21

ТОКИО, 5 МАРТА, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 5 марта на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии снизился на 0.23% и составил 28864.32 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 0.61% и составил 1896.18 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 0.04% и составил 3501.99 пункта, а HANG SENG снизился на 0.47% и составил 29098.29 пункта.