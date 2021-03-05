Ара Сагателян на свободе: Апелляционный суд удовлетворил иск защиты

Апелляционный суд удовлетворил жалобу на решение о задержании бывшего руководителя aппарата Национального Собрания Ара Сагателяна. Как сообщает Арменпресс, после выхода из здания суда Ара Сагателян поблагодарил всех, кто в эти дни боролся за справедливость и правду.

По словам защитника Миграна Погосяна, Апелляционный суд установил, что в обвинениях против Ара Сагателяна нет обоснования, а это означает, что он был задержан незаконно.

Напомним, Сагателяну было предъявлено обвинение по ст.226 (возбуждение национальной, расовой или религиозной вражды), 226.2 (публичные призывы к применению насилия, оправдание насилия или пропаганда насилия) и 307.4 (нарушение правил публикации или распространения информации в период режима военного положения) Уголовного кодекса Армении.