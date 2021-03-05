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8 дней 8% процентов по картам IDBank-а Visa в сети магазинов «Мэри»

8 дней 8% процентов по картам IDBank-а Visa в сети магазинов «Мэри»

По случаю женских праздников, с 5-го по 12-е марта включительно выполните покупки из сети магазинов «Мэри», оплатите картами Visa IDBank-а и получите 8% кешбэк.

«Напомним, что совместно с компанией Idram мы объявили войну наличным, и это - первая акция кампании «Нет кешу»: так как карты IDBank-а имеют множество преимуществ, особенно в случае безналичных покупок, мы решили предоставить еще более высокий кешбэк. Итак, вы выполняете покупки из сети парфюмерных магазинов «Мэри» по картам VISA IDBank-а и получаете 8% кешбэк», - сказала Татевик Оганесян, руководитель отдела маркетинга Банка.

Покупки необходимо оплачивать картами IDBank-а Idram Rocket Visa, Visa Platinum, Visa Gold, Visa Signature, Visa Infinite. С подробностями кешбэк-акции Вы можете ознакомиться на официальном сайте IDBank-а.

Безналичные покупки выгодны, подарите лучшее Вашим любимым.

Следите за новостями, продолжайте платить безналично и бесконтактно: лучшие сюрпризы еще впереди.

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