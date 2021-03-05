Америабанк признан лучшим инвестиционным банком Армении по версии авторитетного журнала Global Finance

Америабанк удостоен награды Global Finance в категории «Инвестиционный банк года 2021». Победитель выбирался исходя из достижений по ряду важных показателей, в частности, учитывалась рыночная доля банка, возможности инвестиционного банкинга, объем транзакций, инновационные решения, репутация банка, широкая сеть сотрудничающих с банком финансовых институтов и т. д. Один из ключевых критериев – качество обслуживания.

Следует отметить, что Америабанк – единственная компания, предоставляющая инвестиционные услуги в Армении, которая имеет отдельные специализированные подразделения, обслуживающие рынки капитала, слияния и поглощения и корпоративные финансы.

Банк осуществил крупнейшую сделку по размещению корпоративных облигаций в Армении, организовал первую эмиссию драмовых облигаций на армянском рынке для ряда международных финансовых институтов. В 2020г. Америабанк выпустил зеленые облигации в евро на сумму, эквивалентную 50 млн долларов США, что стало важной вехой на местном финансовом рынке как первый в истории проект по выпуску зеленых облигаций в Армении. Облигации были структурированы в соответствии с международно признанными принципами зеленых облигаций Международной ассоциации рынков капитала.

Америабанк также является лидером рынка по количеству и объему выпущенных облигаций. Эмиссии банка составляют 22.5% рынка корпоративных облигаций Армении.

Америабанк удостаивается престижной награды журнала Global Finance уже шестой год подряд.

ЗАО «Америабанк»

Америабанк – динамично развивающийся банк в Армении, является одним из крупнейших и наиболее стабильных финансовых учреждений страны. ЗАО «Америабанк» – универсальный банк, предоставляющий корпоративные, инвестиционные и розничные услуги в комплексном пакете. По результатам 2020г. Америабанк лидер в банковском секторе Армении по основным финансовым показателям – активам, обязательствам, кредитным инвестициям и капиталу. Для более подробной информации посетите наш сайт www.ameriabank.am или звоните нам по номеру +37410 56 11 11.

Америабанк контролируется Центральным банком Республики Армения.