Левону Ароняну вручено свидетельство о присвоении звания почетного профессора ГИФКС Армении

Перед началом очередного заседания Ученого совета Государственного института физической культуры и спорта Армении ректор Давид Хитарян вручил Левону Ароняну свидетельство о присвоении лидеру армянских шахмат звания почетного профессора института. Об этом Арменпресс сообщили в отделе институциональных отношений Государственного института физической культуры и спорта Армении.

Левон Аронян был удостоен звания почетного профессора ГИФКС еще в 2020 году, однако из-за эпидемии Covid-19 церемония вручения свидетельства периодически откладывалась.

На днях шахматист Левон Аронян распространил заявление, в котором дал ответ на вопросы, связанные с его переездом. Аронян покидает Армению. Он присоединится к сборной США.