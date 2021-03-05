Давид Кампана покинул пост главного тренера “Арарат-Армении”

Футбольный клуб “Арарат-Армения” и тренер Давид Кампана по обоюдному согласию расторгли свой контракт.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает пресс-служба клуба. Давид Кампана возглавлял команду с 2020-го года. Под руководством Давида Кампана “Арарат-Армения” провела 18 матчей, одержала 8 побед, имела 4 ничьи и потерпела 6 поражений.

В декабре 2020 года лучшим тренером Премьер-лиги Армении VBET был признан наставник “Арарат-Армения” Давид Кампана. Под руководством испанского тренера чемпион Армении в 9-и матчах набрал 18 очков и является одним из лидеров первенства. “Арарат-Армения” приняла наименьшее количество мячей - всего 3, а по количеству забитых мячей – 14, уступает только “Ноа”. Давид Кампана был лучшим тренером и по мнению болельщиков. По общему количеству очков оценки испанца следуют набравшие равное количество очков Егише Меликян (“Алашкерт”) и Вардан Бичахчян (“Арарат”).