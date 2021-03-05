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Европейский инвестбанк выделил €20 млн Украине на поддержку малого бизнеса

Европейский инвестбанк выделил €20 млн Украине на поддержку малого бизнеса

Европейский инвестиционный банк выделил €20 млн Украине на поддержку малых и средних предприятий. Об этом говорится в опубликованном в пятницу заявлении банка.

"€20 млн выделено Украине в местной валюте для улучшения доступа к финансированию для малых и средних предприятий. Данная помощь выделена при поддержке Европейского союза в рамках ответа на кризис, [вызванный] коронавирусом", - говорится в заявлении,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.


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