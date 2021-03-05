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Пашинян в Аппарате Премьер-министра сделал новые назначения

Пашинян в Аппарате Премьер-министра сделал новые назначения

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в Аппарате Премьер-министра сделал новые назначения.

Как передает Арменпресс, решения Премьера опубликованы на официальном сайте правительства.

Решением Никола Пашиняна, Роман Вазгенович Смбатян назначен начальником Управления по координации работ инспекционных органов Аппарата премьер-министра Армении по координации и методологии сфер образования, здравоохранения и труда.

Другим решением премьер-министра Ара Роландович Мкртчян назначен начальником Управления качеством офиса по координации работ инспекционных органов аппарата премьер-министра Республики Армения.


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