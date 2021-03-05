Сафарян для противостояния новым реалиям на Кавказе необходимым считает углубление отношений с РФ

Политолог Арам Сафарян проблемы для Армении видит и в возобновлении транспортных коммуникаций в регионе - угрозу турецко-азербайджанской экономической экспансии, устранение которой, по его словам, может заключаться в углублении отношений с Россией. Как сообщает Арменпресс, такое мнение во время телемоста Ереван-Москва высказал председатель общественной организации “Интеграция и развитие”, координатор Евразийского экспертного клуба, политолог Арам Сафарян.

“Возобновление транспортных коммуникаций, кажется преимуществом, но оно таит и вызовы и угрозы, которые создадут на Кавказе новую ситуацию, в частности, угрозу турецко-азербайджанской экономической экспансии Армении. И чтобы нейтрализовать или уменьшить эту угрозу, мы считаем, что единственный возможный путь - это углубление отношений с Россией, их развитие, углубление уровня интеграции в ЕАЭС. Мы считаем, что не только экономическое присутствие нашего главного стратегического союзника, России, но также военное и политическое присутствие в нашей стране в ближайшем будущем должно неизбежно расширяться”, - сказал Сафарян.

По его словам, это единственный способ эффективно противостоять угрозам и вызовам, создавшимся в новой ситуации. “Мы считаем, что в новых реалиях Южного Кавказа нет другой разумной альтернативы армяно-российскому стратегическому альянсу”, - сказал он.

Пункт 9 трехсторонней декларации от 9 ноября 2020 года предусматривает разблокировку всех экономических и транспортных связей региона. Заявление было принято по итогам трехсторонней встречи 11 января в Москве Премьер-министра Армении Николая Пашиняна, Президента России Владимира Путина и Президента Азербайджана Ильхама Алиева. В результате, для разблокировки всех экономических и транспортных связей региона была создана рабочая группа под председательством заместителей премьер-министров Армении, России и Азербайджана.