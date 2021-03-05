В трехстороннем заявлении нет слов о каком-либо коридоре: ответ МИД Армении на заявления Алиева

Пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян отреагировала на заявления Президента Азербайджана Ильхама Алиева, который Зангезур назвал “азербайджанской исторической территорией” и заявил, что он разрешил нагорно-карабахский конфликт и претворил в жизнь резолюции Совета Безопасности ООН. Арменпресс представляет ответы пресс-секретаря МИД Армении на вопросы журналистов.

Вопрос: Президент Азербайджана, выступая на Форуме организаций экономического сотрудничества, отметил, что “новый транспортный коридор пройдет через историческую территорию Азербайджана - через Зангезур, и объединит основную часть Азербайджана с Нахичеванской Автономной Республикой и Турцией”.

Ответ: Повторяю, в очередной раз, что в 9-м пункте трехстороннего заявления от 9 ноября речи нет о создании какого-либо коридора.

Назвав Зангезур “азербайджанской исторической территорией” и ссылаясь на вымышленный коридор, Президент Азербайджана подобным провокационным заявлением преднамеренно подрывает претворение в жизнь трехсторонних заявлений от 9 ноября и 11 января. Подобная риторика противоречит обязательствам, взятым на себя Азербайджаном, это неприкрытый вызов международному праву и никоим образом не способствует установлению стабильности в регионе, что является угрозой для всех государств региона.

Вопрос: Президент Азербайджана вновь отметил, что он разрешил конфликт и претворил в жизнь резолюции СБ ООН. Как Вы прокомментируете это?

Ответ: Утверждения Президента Азербайджана о том, что Азербайджан военным путем решил карабахскую проблему, еще раз показывают, кто был инициатором войны и применения силы и кто ведет регион путем дальнейшей дестабилизации и испытания. Как всегда, Азербайджан искажает положения резолюций СБ ООН, хотя эти же резолюции выражают поддержку мирному процессу Минской группы, который возглавляют сопредседатели Минской группы.

Президент Азербайджана своими заявлениями по мирному процессу противопоставляется международному сообществу, и, в первую очередь, позиции сопредседателей Минской группы ОБСЕ, стран-сопредседателей, которая четко подчеркивает, что конфликт должен иметь всеобъемлющее урегулирование. Для нас очевидно, что попытка давления на право народа Арцаха на самоопределение применением силы не может создать основы для урегулирования конфликта. Реализация права народа Арцаха на самоопределение и устранение последствий войны являются ключевыми компонентами урегулирования конфликта.