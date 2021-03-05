ЕЭК приняла решение исключить Турцию из списка стран, пользующихся тарифными льготами ЕАЭС

5 марта в дистанционном формате состоялось заседание Совета Евразийской экономической комиссии, в котором участие принял и вице-премьер Армении Мгер Григорян. Об этом «Арменпресс» сообщили в аппарате вице-премьера Армении Мгера Григоряна.

В повестку дня заседания по инициативе армянской стороны было включено и предложение о снятии Турции из списка 75 развивающихся стран, пользующихся тарифными льготами ЕАЭС, которое было принято единогласно и вступит в силу через 6 месяцев с момента опубликования решения в соответствии с действующими процедурами.