Армения не примет участия в “Евровидении 2021”
14:12, 5 Март, 2021
После всесторонних обсуждений и переговоров Общественное телевидение Армении заявило, что в 2021 году Армения не примет участия в международном песенном конкурсе “Евровидение”.
Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Общественное телевидение Армении.
“Произошедшие события, нехватка времени и другие объективные обстоятельства несовместимы с надлежащим представлением Армении на песенном конкурсе”, - говорится в сообщении.
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