Армения не примет участия в “Евровидении 2021”

После всесторонних обсуждений и переговоров Общественное телевидение Армении заявило, что в 2021 году Армения не примет участия в международном песенном конкурсе “Евровидение”.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Общественное телевидение Армении.

“Произошедшие события, нехватка времени и другие объективные обстоятельства несовместимы с надлежащим представлением Армении на песенном конкурсе”, - говорится в сообщении.