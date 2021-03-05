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Армения не примет участия в “Евровидении 2021”

Армения не примет участия в “Евровидении 2021”

После всесторонних обсуждений и переговоров Общественное телевидение Армении заявило, что в 2021 году Армения не примет участия в международном песенном конкурсе “Евровидение”.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Общественное телевидение Армении.

“Произошедшие события, нехватка времени и другие объективные обстоятельства несовместимы с надлежащим представлением Армении на песенном конкурсе”, - говорится в сообщении.


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