Ереванскому метрополитену - 40 лет

40-летний юбилей Ереванского метрополитена им. Карена Демирчяна будет отмечен рядом мероприятий.

На пресс-конференции в пресс-центре «Арменпресс» вр.и.о. директора ЗАО “Ереванский метрополитен” Геворг Аветисян сообщил, что будут организованы выставки, а лучшие работники будут награждены.

“Учитывая ситуацию в стране, мы не собираемся организовывать роскошных мероприятий, но и не можем не напомнить нашим пассажирам, что метрополитену уже 40 лет. Как известно, в метро часто проходят культурные мероприятия, выставки, презентации книг. По случаю юбилея выставки будут на станциях “Еритасардакан” и “Площадь Республики”, - сказал Геворг Аветисян. Фотографии познакомят посетителей с историей метро, начиная с его строительства до сегодняшних дней.

Сотрудники, которые имеют многолетний опыт работы, обязательно удостоятся нашего внимания. Будут вручены награды в виде благодарственных грамот, дипломов и медалей.

В 1966 - 1970 гг. самым актуальным вопросом для нашей столицы было скорейшее урегулирование вопроса пассажирского транспорта. Проблема была обусловлена беспрецедентными темпами роста населения.

Согласно новому плану Еревана, разработанному в 1962 - 1964 годах, транспортное обслуживание населения посредством метрополитена было названо самым эффективным и соответствовало перспективам развития столицы.

И будет сказано в честь тогдашних властей, в 1971 году им удалось получить разрешение на строительство подземного скоростного трамвая, затем в 1977 году было дано согласие и на его трансформацию в строительство метрополитена. 7 марта 1981 года состоялась торжественная церемония открытия Ереванского метрополитена. В эксплуатацию было введено 5 станций.