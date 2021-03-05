Конверс Банк по версии “Global Finance” признан лучшим банком, финансирующим торговлю Армении

“Конверс Банк” международным авторитетным журналом “Global Finance”, удостоившись почетной премии, вновь признан лучшим “Лучшим банком, финансирующий торговлю Армении” 2021 года.

Как передает «Арменпресс», банк удостоился этой премии благодаря отличным результатам в сфере финансирования торговли, о чем свидетельствует беспрецедентный объем и количественный рост сделок, а также расширение географического покрытия.

Отметим, что “Конверс банку” неоднократно присуждались почетные призы в сфере финансирования торговли, в том числе - два года подряд банк удостаивался премий ЕБРР “Сделка года - Зеленая торговля” и “Commerzbank AG” банка “Trade Finance Award”.

Список лауреатов данной номинации журнала “Global Finance” полностью представлен на:

https://www.gfmag.com/magazine/february-2021/worlds-best-trade-finance-providers-2021