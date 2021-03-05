Арман Татоян в нынешних условиях не представляет мирного сосуществования с Азербайджаном

Защитник прав человека Арман Татоян в нынешних условиях мирное сосуществование с Азербайджаном, не считает возможным. Он отмечает, что пока арменофобия, пограничные вопросы, проблемы, связанные с возвращением пленных, не получат решения, оно нереально.

Как сообщает «Арменпресс», на пресс-конференции 5 марта Арман Татоян отметил, что как Защитник прав человека он согласен на мирное сосуществование с Азербайджаном, но в этих условиях не представляет этого.

“Конечно, народы должны жить в мире. Мы, армяне, в нашей стране живем с представителями разных национальностей, во всем мире мы спокойно живем и с представителями других наций, но в этих условиях как вы представляете мирное сосуществование, оно лишь увеличит душевные страдания, которые Азербайджан причиняет вполне намеренно, например, искусственно затягивая вопрос возвращения пленных. Неужели они не знают, что этим они причиняют душевные страдания семьям пленных, это форма пыток, они играют на эмоциях армянского общества. Посмотрите, насколько этот вопрос влияет на нашу страну, вызывая напряженность”, -сказал Омбудсмен.

По мнению Армана Татояна, эти вопросы должны быть решены, поскольку без этого не бывает мирного сосуществования.