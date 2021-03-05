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Премьер-министр воздал дань уважения памяти Спарапета Вазгена Саркисяна

Премьер-министр воздал дань уважения памяти Спарапета Вазгена Саркисяна

В День рождения Национального героя Армении, Героя Арцаха, Спарапета Вазгена Саркисяна Премьер-министр Никол Пашинян возложил цветы к памятнику Вазгену Саркисяну, воздав дань уважения его памяти.

Об этом «Арменпресс» сообщили в Управлении по информации и связям с общественностью Аппарата Премьер-министра Армении.

Памятник расположен на улице Вазгена Саркисяна в Ереване.


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