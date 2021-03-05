Нарек Ахназарян посвятит свой ереванский концерт памяти виолончелистки Медеи Абраамян

Виолончелист Нарек Ахназарян хотя и выступает по всему миру со всемирно известными оркестрами, но никогда не забывает и о выступлениях на своей родине.

Как сообщает «Арменпресс», 5 марта Нарек Ахназарян в Концертном зале имени Арама Хачатуряна с Национальным филармоническим оркестром Армении представит Концерт №1 Шостаковича. Концерт проведет художественный руководитель филармонического оркестра, главный дирижер Эдуард Топчян, во второй части исполнится Симфония № 6 Бетховена.

Концерт посвящен памяти народной артистки Армянской ССР, легендарной виолончелистки Медеи Абраамян.

Перед концертом в фойе будет представлен армянский перевод книги “Почему сердился Бетховен?”. Книга известного виолончелиста Стивена Иссерлиса впервые переводится на армянский язык. Переводчик - Люсиль Джанинян.

Нарек Ахназарян выступал с известными дирижерами, такими как Валерий Гергиев, Неме Ярвин, Михаил Плетнев, Лорин Маазель. Он первый музыкант, представляющий Армению, который на престижном конкурсе Чайковского в 2011 году заслужил Золотую медаль Чайковского и первую премию.

Нарек Ахназарян играет на виолончели Джузеппе Гварнери, созданной в начале 18 века.