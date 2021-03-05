Испанский дирижер Рикардо Кассеро и тромбонист Хуан Пардо выступят с Камерным оркестром Армении

Государственный камерный оркестр Армении готовит концерт “Испанские страсти и мечты” под управлением известного испанского дирижера Рикардо Кассеро. С оркестром выступит и тромбонист Хуан Пардо.

Как сообщает «Арменпресс», концерт состоится 11 марта в Доме камерной музыки имени Комитаса.

В программе - увертюра Мануэля де Фальи и Ритуальный танец огня из балета “Колдовская любовь”, серенады Эдуарда Эльгара для струнных, романс Карла Марии фон Вебера для тромбона и для струнного оркестра, интермеццо Энрике Гранадоги из оперы “Гойески” и другие произведения.

Рикардо Кассеро - художественный руководитель испанского “Orquesta Reino de Aragón”. Он получил музыкальное образование в ряде музыкальных заведений Испании, США и Англии, удостоен множества международных наград. Свою карьеру он начал в тесном сотрудничестве со всемирно известными дирижерами Зубином Мета, Лорином Маазелем, Рикардо Шаем и Валерием Гергивым.

Будучи популярным в Европе дирижером, он регулярно выступает в Марсельской опере (Франция), с Камерным оркестром Ференца Листа (Будапешт), Государственной капеллой Германии, в Трансильванской филармонии, на Национальном радио Румынии, в Национальной филармонии Украины, в Валенсийской филармонии с Филармоническим оркестром Валенсии.

Хуан Пардо является концертмейстером тромбонистов Национального филармонического оркестра Армении с 2018 года. До этого он был концертмейстером тромбонистов в ведущих мексиканских оркестрах, в том числе в”Orquestra Filarmónica de Jalisco” (2010 - 2017). Он выступал с различными оркестрами. Помимо оркестровых выступлений, Пардо выступает и как солист, с камерными концертами. Он проводит и педагогическую деятельность и в Армении и за рубежом. Хуан Пардо, почетный исполнитель известной фирмы-производителя духовых инструментов “S.E. Shires Company”.