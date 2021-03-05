В Турции выдали ордера на арест 40 человек по подозрению в связях с путчистами

Генпрокуратура Анкары выдала ордера на арест 40 человек, подозреваемых в причастности к деятельности "террористической организации фетхуллахистов" (ФЕТО), которую Анкара обвиняет в организации попытки государственного переворота в июле 2016 года. Об этом в пятницу сообщил телеканал Haberturk.

Задержания проводятся в рамках расследования деятельности ФЕТО в структурах командования ВМС республики. В списке подозреваемых 19 офицеров, а также бывшие курсанты военной академии. Следствие считает, что они занимались координацией деятельности ячеек ФЕТО внутри армейских структур, выходили на связь с координаторами этой организации, используя стационарные телефоны в местах общественного пользования в Анкаре.

Рейды проходят как в самой столице, так и еще в семи провинциях Турции,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Генпрокуратура Стамбула в свою очередь санкционировала поимку 13 человек в рамках другого эпизода расследования деятельности ФЕТО. Они обвиняются в анонимном использовании мобильного приложения ByLock для шифрования переписки, которым пользовались путчисты в целях конспирации.

15 июля 2016 года группа солдат и офицеров ВС Турции предприняла попытку государственного переворота. Основное противостояние развернулось в Стамбуле и Анкаре, погибли 250 человек, не считая путчистов, более 2 тыс. получили ранения. В подготовке переворота Анкара обвиняет проживающего в США исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена и связанную с ним ФЕТО.