ВС Азербайджана продолжают стрельбу в непосредственной близости от сел Сюникской области: Омбудсмен

Вооруженные силы Азербайджана стреляют в непосредственной близости от мирных населенных пунктов Сюникской области Армении.

Как сообщает «Арменпресс», об этом на пресс-конференции 5 марта сказал Омбудсмен Армении Арман Татоян и показал журналистам видеоматериалы, свидетельствующие как ВС Азербайджана стреляют в любое время суток в непосредственной близости от сел Агарак и Егвард общины Капан Сюникской области Армении.

Защитник отметил, что от места стрельбы до сел Агарак и Егвард по прямой линии около 1 км.

“У нас есть и другие доказательства, подтверждающие выстрелы, произведенные азербайджанскими вооруженными силами”, - сказал Татоян.

Защитник прав человека сообщил, что стрельба военнослужащих Вооруженных сил Азербайджана продолжается. По словам Татояна, последние опросы Офиса Омбудсмена показывают, что в последние дни Вооруженные силы Азербайджана огонь вели и возле Неркин Хэнда, Агарака, Егварда и ряда других сел.

Сотрудники Защитника прав человека изучили оружие, из которого в основном стреляют азербайджанские вооруженные силы.